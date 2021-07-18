FINA компенсирует пловцам судебные издержки по допинговому делу

Короткая ссылка
Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация плавания (FINA) обязана покрыть все судебные издержки, связанные с рассмотрением дела российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.
FINA компенсирует пловцам судебные издержки по допинговому делу
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, в тексте решения CAS указано, что FINA выплатит Андрусенко и Кудашеву по 1500 швейцарских франков на покрытие судебных издержек и расходов во время рассмотрения дела.

14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев были оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить