FINA компенсирует пловцам судебные издержки по допинговому делу

Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация плавания (FINA) обязана покрыть все судебные издержки, связанные с рассмотрением дела российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

Как сообщает РИА Новости, в тексте решения CAS указано, что FINA выплатит Андрусенко и Кудашеву по 1500 швейцарских франков на покрытие судебных издержек и расходов во время рассмотрения дела.

14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев были оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.