СМИ: «Тампа» защитила своих россиян от драфта расширения НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» определилась с игроками, которые будут выставлены на драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters

Как сообщает журналист Крис Джонстон в своём Twitter, в список защищённых «Тампой» игроков вошли Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Райан Макдона, Виктор Хедман, Эрик Чернак, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт, Никита Кучеров, Энтони Чирелли. Доступными для драфта останутся Янни Гурд, Ондржей Палат, Тайлер Джонсон, Алекс Киллорн, Мэтью Жозеф и Ян Рутта. Драфт расширения состоится 21 июля. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждого клуба, кроме «Вегас Голден Найтс». Ранее появилась информация, что «Сент-Луис» выставил Владимира Тарасенко на драфт расширения НХЛ.