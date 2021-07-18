СМИ: «Сент-Луис» выставил Тарасенко на драфт расширения НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» выставил российского форварда Владимира Тарасенко на драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, Тарасенко выставлен на драфт расширения, но при этом клуб защитил другого россиянина, нападающего Ивана Барбашёва.

29-летний Тарасенко был выбран «Сент-Луисом» на драфте 2010 года под общим 16-м номером, и играет за команду с 2013 года. В его активе 531 матч за «Блюз» в которых он набрал 442 (218+224) очка.

Драфт расширения состоится 21 июля. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждого клуба, кроме «Вегас Голден Найтс».

Ранее появилась информация, что «Вашингтону» интересен обмен Евгения Кузнецова на Тарасенко

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