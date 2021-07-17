Тарпищев прокомментировал отсутствие Медведева на сборах перед ОИ в Токио

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал отсутствие второй ракетки мира Даниила Медведева на сборах национальной команды в Южно-Сахалинске для подготовки к летним Олимпийским играм в Токио.
Тарпищев прокомментировал отсутствие Медведева на сборах перед ОИ в Токио
  • © РИА Новости

«Я уже объяснил причину того, что Даниил не присоединился к нам в Южно-Сахалинске. Но это не беда. Он тренировался в Академии Муратоглу. Дело в том, что в теннисе многие работают в разных академиях. Они там решают свои задачи, а те, кто в поле зрения тренеров сборной, ещё и находятся под нашим присмотром», — приводит слова Тарпищева пресс-служба ФТР.

Он отметил, что задолго до начала Игр тренерский штаб обговаривал со всеми олимпийцами планы подготовки.

«Сейчас я считаю, что мы выполнили необходимый объём подготовительной работы на 70%. Остальное сделаем в Токио. Время для этого есть», — добавил Тарпищев.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее в ФТР объяснили отсутствие Веры Звонарёвой в заявке на Олимпиаду в Токио.

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