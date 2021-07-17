The Athletic: «Питтсбург» защитит Малкина и ещё девять хоккеистов на драфте расширения

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин станет одним из игроков, которых клуб защитит на драфте расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как сообщает журналист The Athletic Роб Росси в Twitter, помимо Малкина, «Питтсбург» защитит форвардов Сидни Кросби, Джейка Генцела, Брайана Раста, Теодорса Блюгерса, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Криса Летанга, Брайана Думулина и Коди Сиси, а также вратаря Кейси Десмита.

Драфт расширения состоится 21 июля. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждого клуба, кроме «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8 + 20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провёл четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стали известны подробности травмы Малкина.