The Athletic: «Питтсбург» защитит Малкина и ещё девять хоккеистов на драфте расширения

Короткая ссылка
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин станет одним из игроков, которых клуб защитит на драфте расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
The Athletic: «Питтсбург» защитит Малкина и ещё девять хоккеистов на драфте расширения
  • Reuters

Как сообщает журналист The Athletic Роб Росси в Twitter, помимо Малкина, «Питтсбург» защитит форвардов Сидни Кросби, Джейка Генцела, Брайана Раста, Теодорса Блюгерса, Каспери Капанена и Джеффа Картера, защитников Криса Летанга, Брайана Думулина и Коди Сиси, а также вратаря Кейси Десмита.

Драфт расширения состоится 21 июля. Новичок лиги «Сиэтл Кракен» выберет по одному игроку из каждого клуба, кроме «Вегас Голден Найтс».

В минувшем сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8 + 20) очков в 33 матчах, а в плей-офф форвард провёл четыре игры, забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Ранее стали известны подробности травмы Малкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить