Непомнящий считает, что негативный фон вокруг сборной не сломает Дзюбу

Известный тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос о возможном завершении выступлений нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы за сборную России по футболу.

«Негативный фон вокруг сборной никогда не сломает Дзюбу. Я знаю Артёма, в такой ситуации он ни за что в жизни не завершит карьеру в сборной. Он будет биться до последнего, как настоящий лев», — цитирует Непомнящего Sport24.

Он отметил, что Дзюба себя воспитал таким образом, что для прогресса ему нужны новые вызовы. По его мнению, форвард показывает высокий уровень, когда ему необходимо доказывать свою состоятельность.

«Дзюба способен принести пользу новой сборной России. Главное, чтобы тренер и игрок понимали друг друга. Данные Дзюбы позволяют ему претендовать на роль основного нападающего на грядущем чемпионате мира», — добавил Непомнящий.

На счету Дзюбы 55 матчей и 30 голов в составе сборной России. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Ранее Дзюба назвал тройку лучших футболистов РПЛ в сезоне-2020/21.