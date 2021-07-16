Дзюба назвал тройку лучших футболистов РПЛ в сезоне-2020/21

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Стало известно, кого форвард «Зенита» Артём Дзюба выбрал лучшим игроком прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба назвал тройку лучших футболистов РПЛ в сезоне-2020/21
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24 со ссылкой на итоги голосования по определению лучшего футболиста РПЛ-2020/21, Дзюба назвал лучшим своего партнёра по команде Сердара Азмуна. 

На второе место он поставил полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа, а на третье — хавбека «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

Напомним, что исполком Российского футбольного союза признал лучшим игроком Азмуна.

Ранее Станислав Черчесов выбрал Дзюбу лучшим футболистом минувшего сезона.

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