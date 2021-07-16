Тренер Никитин назвал причину отставки из ПХК ЦСКА

Бывший главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин объяснил, почему покинул команду.

«Наблюдательный совет ЦСКА принял решение, в среду меня проинформировали звонком. Вчера я приехал в клуб, оформил бумаги, сдал вещи, уволился. Вот, в общем, и всё, больше ничего. У меня в контракте был пункт, по которому клуб мог выйти из соглашения, если задача не решена. И этот пункт был у меня всегда, все четыре года работы главным тренером ЦСКА», — цитирует Никитина РИА Новости.

По его словам, для него всё было неожиданно, но при этом он был готов к отставке, так как понимал, в каком клубе работает.

ЦСКА объявил об уходе Никитина 14 июля. Специалист возглавлял команду с 2017 по 2019 год и выиграл с ней Кубок Гагарина. Его пост занял Сергей Фёдоров.

Ранее Никитин опроверг слухи о конфликте с руководством ПХК ЦСКА.