Никитин опроверг слухи о конфликте с руководством ПХК ЦСКА

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин отреагировал на слухи о своём конфликте с руководством хоккейного клуба.
Никитин опроверг слухи о конфликте с руководством ПХК ЦСКА
  • РИА Новости

«В плане субординации в ЦСКА всё было на высшем уровне — отношения были профессиональные. Это то, за что я очень благодарен клубу. Мне давали работать, я делал то, что считаю нужным, это очень важно для тренера. Я ценю это», — цитирует Никитина РИА Новости.

Он также поблагодарил всех, кто пригласил его в клуб, за доверие и за то, что ему дали работать.

ЦСКА объявил об уходе Никитина 14 июля. Специалист возглавлял команду с 2017 по 2019 год и выиграл с ней Кубок Гагарина. Его пост занял Сергей Фёдоров.

Ранее Борис Михайлов отреагировал на назначение Фёдорова главным тренером ЦСКА.

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