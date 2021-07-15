Михайлов отреагировал на назначение Фёдорова главным тренером ЦСКА

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера команды.
Михайлов отреагировал на назначение Фёдорова главным тренером ЦСКА
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«Наблюдательный совет ЦСКА решил поблагодарить Игоря Никитина за работу и назначить Сергея Фёдорова на пост главного тренера», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Член наблюдательного совета ответил, как происходило заседание.

«Обойдёмся без подробностей. Могу лишь сказать, что мы проголосовали «за» — на этом всё», — сказал он.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Фёдорова главным тренером команды вместо Игоря Никитина.

Ранее Фетисов прокомментировал назначение Фёдорова главным тренером ЦСКА

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