Михайлов отреагировал на назначение Фёдорова главным тренером ЦСКА
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«Наблюдательный совет ЦСКА решил поблагодарить Игоря Никитина за работу и назначить Сергея Фёдорова на пост главного тренера», — цитирует Михайлова «Чемпионат».
Член наблюдательного совета ответил, как происходило заседание.
«Обойдёмся без подробностей. Могу лишь сказать, что мы проголосовали «за» — на этом всё», — сказал он.
14 июля ЦСКА объявил о назначении Фёдорова главным тренером команды вместо Игоря Никитина.
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