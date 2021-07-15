Михайлов отреагировал на назначение Фёдорова главным тренером ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал назначение Сергея Фёдорова на пост главного тренера команды.

«Наблюдательный совет ЦСКА решил поблагодарить Игоря Никитина за работу и назначить Сергея Фёдорова на пост главного тренера», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Член наблюдательного совета ответил, как происходило заседание.

«Обойдёмся без подробностей. Могу лишь сказать, что мы проголосовали «за» — на этом всё», — сказал он.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Фёдорова главным тренером команды вместо Игоря Никитина.

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