Фетисов прокомментировал назначения Фёдорова главным тренером ЦСКА
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«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением! Уверен, из него получится хороший тренер. Личностные характеристики Фёдорова давно всем известны. Думаю, он не просто так согласился на должность главного тренера ЦСКА. Наверняка ему есть что предложить команде», — цитирует Фетисова «Чемпионат».
Депутат высказался об опасениях болельщиков из-за отсутствия у Фёдорова опыта работы главным тренером.
«Одно дело — приглашать тренера со стороны, другое — человека, который полностью в теме происходящего в ЦСКА», — сказал он.
14 июля ЦСКА объявил о назначении Фёдорова главным тренером команды вместо Игоря Никитина.
Ранее Фёдоров рассказал, какой хоккей будет ставить в ЦСКА.