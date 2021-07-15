Фетисов прокомментировал назначения Фёдорова главным тренером ЦСКА

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера московского ЦСКА.
Фетисов прокомментировал назначения Фёдорова главным тренером ЦСКА
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением! Уверен, из него получится хороший тренер. Личностные характеристики Фёдорова давно всем известны. Думаю, он не просто так согласился на должность главного тренера ЦСКА. Наверняка ему есть что предложить команде», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Депутат высказался об опасениях болельщиков из-за отсутствия у Фёдорова опыта работы главным тренером.

«Одно дело — приглашать тренера со стороны, другое — человека, который полностью в теме происходящего в ЦСКА», — сказал он.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Фёдорова главным тренером команды вместо Игоря Никитина.

Ранее Фёдоров рассказал, какой хоккей будет ставить в ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить