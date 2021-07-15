Фетисов прокомментировал назначения Фёдорова главным тренером ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении Сергея Фёдорова на пост главного тренера московского ЦСКА.

«Поздравляю Сергея Викторовича с назначением! Уверен, из него получится хороший тренер. Личностные характеристики Фёдорова давно всем известны. Думаю, он не просто так согласился на должность главного тренера ЦСКА. Наверняка ему есть что предложить команде», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Депутат высказался об опасениях болельщиков из-за отсутствия у Фёдорова опыта работы главным тренером.

«Одно дело — приглашать тренера со стороны, другое — человека, который полностью в теме происходящего в ЦСКА», — сказал он.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Фёдорова главным тренером команды вместо Игоря Никитина.

Ранее Фёдоров рассказал, какой хоккей будет ставить в ЦСКА.