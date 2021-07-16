Журова назвала очередной провокацией логотип на форме украинских клубов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о том, что украинские футбольные клубы обязали нанести на форму изображение Крыма и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

«Это их внутреннее дело. Мы можем делать какие-то высказывания на этот счёт, но вмешиваться в их внутренние дела мы не можем. Они свою карту и не меняли. Украинцы воодушевлены тем результатом, который показала их сборная на чемпионате Европы. Они и дальше будут делать свои очередные провокации», — цитирует Журову «Спорт-Экспресс».

По её словам, она уверена в том, что на Украине продолжат смешивать спорт и политику.

«Лучший наш ответ на такие провокации — статья Владимира Владимировича Путина. Она появилась не просто так», — подчеркнула Журова.

С 2014 года Крымский полуостров входит в состав России. Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» в России признаны националистическими.

Ранее член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал появление лозунгов на форме украинских футбольных клубов.