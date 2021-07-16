В Госдуме прокомментировали появление лозунгов на форме украинских футбольных клубов

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на тот факт, что украинские футбольные клубы обязали нанести на форму изображение Крыма и лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!».

«Внутри чемпионата Украины они могут делать всё что хотят. Но включение туда территории РФ — это удивительно. И ставить националистические лозунги — это тоже их решение. Думаю, не надо на это никак реагировать. Это очередной недружественный шаг наших соседей, но у нас уже коллективный иммунитет», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

С 2014 года Крымский полуостров входит в состав России. Лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» в России признаны националистическими.

Ранее сообщалось, что украинские клубы обязали использовать логотип с изображением Крыма и лозунгами «Героям слава!» и «Слава Украине!».