Украинские клубы обязали использовать логотип с изображением Крыма и лозунгом «Героям слава!»
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Об этом сообщается в регламенте Украинской премьер-лиги (УПЛ) к сезону-2021/22.
Отмечается, что логотип командам необходимо разместить между эмблемой клуба и названием спонсора.
Напомним, что перед чемпионатом Европы по футболу — 2020 сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней были изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России.
Также на форму были нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», последний в УЕФА затем попросили убрать. Напомним, что в России данные слоганы признаны националистическими.
Ранее Андрей Аршавин назвал объединение с чемпионатом Украины лучшим вариантом для РПЛ.