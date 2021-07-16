Украинские клубы обязали использовать логотип с изображением Крыма и лозунгом «Героям слава!»

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обязала все команды, участвующие в национальном чемпионате, нанести на игровую форму логотип с изображением Крыма и лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!».
Украинские клубы обязали использовать логотип с изображением Крыма и лозунгом «Героям слава!»
  • Pixabay

Об этом сообщается в регламенте Украинской премьер-лиги (УПЛ) к сезону-2021/22.

Отмечается, что логотип командам необходимо разместить между эмблемой клуба и названием спонсора.

Напомним, что перед чемпионатом Европы по футболу — 2020 сборная Украины представила форму для Евро-2020: на ней были изображены границы страны, включая Крым, который с 2014 года входит в состав России. 

Также на форму были нанесены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!», последний в УЕФА затем попросили убрать. Напомним, что в России данные слоганы признаны националистическими.

Ранее Андрей Аршавин назвал объединение с чемпионатом Украины лучшим вариантом для РПЛ.

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