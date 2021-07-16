The Athletic: Саудовская Аравия может подать совместную заявку с Италией на проведение ЧМ-2030 по футболу

Саудовская Аравия может подать совместную заявку с Италией на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как сообщает The Athletic, в Саудовской Аравии рассматривают возможность именно совместной подачи заявки с другим государством.

Отмечается, что аравийцам помогает консалтинговая компания из США Boston Consultancy Group и предлагает различные варианты, один из которых — совместная заявка с Египтом и Марокко.

Тем не менее это не очень устраивает Саудовскую Аравию из-за опасений по поводу безопасности, экономики стран и коммерческого успеха турнира, из-за чего наиболее вероятно партнёрство с европейским государством. Италия же является наиболее вероятным кандидатом, так как между странами уже налажены деловые, дипломатические и спортивные отношения.

Ранее защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи пообещал уговорить партнёра по команде Джорджо Кьеллини выступить на ЧМ-2022.