Геркус: ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут положительных результатов

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение по поводу возможного изменения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я считаю, что разговор о лимите — это подмена актуальной повестки. Ни отмена, ни ужесточение лимита не дадут никаких положительных результатов», — приводит слова Геркуса Sport24.

Он отметил, что нужно оставить лимит в теперешнем виде и заниматься насущными проблемами футбола.

«Как повысить качество легионеров, чтобы приезжающие игроки были высокого класса и наши ребята прогрессировали, выходя с ними на поле? Как сделать, чтобы селекционные службы клубов замечали молодые таланты в тысячах наших ДЮСШ, а академии принимали их и развивали, а тренеры доверяли игровую практику в основных командах лучшим из них? И так далее. Разговоры о лимите уводят фокус с этих вопросов в сторону», — добавил экс-президент «Локомотива».

В настоящее время в заявке каждого клуба РПЛ на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее Олег Яровинский высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.