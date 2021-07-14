Яровинский высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

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Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказал мнение по поводу предложения о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Яровинский высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«Я за десять иностранцев как минимум. Но в идеале лимит надо ещё меньше делать. Исторически, даже когда у нас было «6 + 5», у нас всегда было в ведущих командах по 12—13 иностранцев. Это значит, что этот лимит помогал нашим клубам себя успешнее чувствовать. Мне кажется, можно вернуться к формату 12 человек в заявке. Зарплаты хороших русских никуда не денутся. Просто рынок тяжёлый: покупать и продавать хороших русских тяжело. Мы сидим, кто успел русских игроков приобрести, тот за них и держится», — приводит слова Яровинского «Матч ТВ».

В настоящее время в заявке каждого клуба РПЛ на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ране сообщалось, что президент «Ахмата» поддерживает идею отмены лимита на легионеров.

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