Яровинский высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ

Спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский высказал мнение по поводу предложения о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я за десять иностранцев как минимум. Но в идеале лимит надо ещё меньше делать. Исторически, даже когда у нас было «6 + 5», у нас всегда было в ведущих командах по 12—13 иностранцев. Это значит, что этот лимит помогал нашим клубам себя успешнее чувствовать. Мне кажется, можно вернуться к формату 12 человек в заявке. Зарплаты хороших русских никуда не денутся. Просто рынок тяжёлый: покупать и продавать хороших русских тяжело. Мы сидим, кто успел русских игроков приобрести, тот за них и держится», — приводит слова Яровинского «Матч ТВ».

В настоящее время в заявке каждого клуба РПЛ на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ране сообщалось, что президент «Ахмата» поддерживает идею отмены лимита на легионеров.