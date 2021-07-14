Олимпийская сборная беженцев не смогла прибыть в Токио из-за коронавируса

Олимпийская команда беженцев осталась на тренировочном сборе в Катаре из-за случая заболевания коронавирусом в команде.

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), коронавирус был обнаружен у официального лица делегации команды беженцев.

Отмечается, что заболевший изолирован от команды, которая не поедет в Токио и продолжит тренировки в Дохе, проходя ежедневные тесты.

Дальнейшую информацию о судьбе команды МОК сообщит позднее.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной России зафиксировали первый случай коронавируса.