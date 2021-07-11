В «Барселоне» сообщили о двух случаях заболевания коронавирусом

Короткая ссылка
«Барселона» сообщила о двух случаях заболевания коронавирусом среди футболистов второй команды.
В «Барселоне» сообщили о двух случаях заболевания коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов форварда Илиаса Ахомача и защитника Рамоса Минго оказались положительными. Оба были вызваны для тренировок с основной командой «Барселоны» и прошли медобследование 11 июля.

На данный момент оба футболиста изолированы, заболевание протекает бессимптомно. Старт тренировок команды запланирован на завтра, 12 июля. 

Ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить