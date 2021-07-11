В «Барселоне» сообщили о двух случаях заболевания коронавирусом

«Барселона» сообщила о двух случаях заболевания коронавирусом среди футболистов второй команды.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Результаты тестов форварда Илиаса Ахомача и защитника Рамоса Минго оказались положительными. Оба были вызваны для тренировок с основной командой «Барселоны» и прошли медобследование 11 июля.

На данный момент оба футболиста изолированы, заболевание протекает бессимптомно. Старт тренировок команды запланирован на завтра, 12 июля.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки.