Эмеев рассказал, что помешало Макгрегору лучше подготовиться к бою с Порье

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рамазан Эмеев прокомментировал результат боя между экс-чемпионом организации в двух дивизионах Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 264.

«Ещё до начала поединка и пресс-конференции мне казалось, что Макгрегор спокойно выиграет Порье. По-моему, ирландец был мотивированнее американца. Но болтовня Конора ему помешала: он много волновался на пресс-конференции. Возможно, потому и проиграл бой. Порье, в отличие от Макгрегора, подошёл к поединку более хладнокровным. Уверен, что если бы Конор не сломал ногу, то Дастин так же одержал бы победу. Мне кажется, не стоит проводить очередной поединок между этими бойцами. Я считаю, что Конору в ближайшем будущем стоит выйти в октагон с Диазом. Этот бой будет куда интересней публике. Безусловно, Макрегору надо сейчас восстановиться и провести ещё несколько боев перед завершением карьеры», — цитирует Эмеева Sport24.

Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя, который состоялся в ночь с 10 на 11 июля. Ирландец не смог продолжать поединок, и победа была присуждена его сопернику.

Ранее Штырков выразил мнение, что Макгрегор и Порье проведут четвёртый бой.