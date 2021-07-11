Штырков считает, что Макгрегор и Порье проведут четвёртый бой

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков прокомментировал поражение, которое потерпел экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в бою с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе американцем Дастином Порье.
Штырков считает, что Макгрегор и Порье проведут четвёртый бой
  • Reuters

«Опять Конор держит весь мир в напряжении, а потом разочаровывает. Травма, понятное дело, это неприятный момент, главное, чтобы без последствий. Однако даже по первому раунду было понятно, что Порье пройдёт его без лишних проблем. Дана Уайт не поставил однозначной точки в их противостоянии, и, скорее всего, мы увидим четвёртый бой», — сказал Штырков «Чемпионату».

В ночь с 10 на 11 июля состоялся третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье, который завершился победой американца после перелома ноги у соперника. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Харитонов высказался о мотивации Макгрегора продолжать карьеру.

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