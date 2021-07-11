Харитонов: не знаю, зачем Макгрегор всё ещё дерётся

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов поделился мыслями о нежелании экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора завершать профессиональную карьеру бойца.
Харитонов: не знаю, зачем Макгрегор всё ещё дерётся
  • Reuters

«Есть ли смысл Макгрегору продолжать после травмы? Я вообще не знаю, зачем Конор дерётся. Денег у него уже предостаточно. Понимаю, если бы он дрался ради денег, а просто так… Какой интерес? Драться, чтобы драться, выходить на бой не в форме — я этого не понимаю. Может, он свои деньги уже промотал куда-то? Что же касается слов Даны Уайта о реванше: если кому-то интересно, то пусть люди зарабатывают деньги. Если это востребовано, то почему нет?» — цитирует Харитонова «Чемпионат».

В ночь с 10 на 11 июля Конор Макгрегор потерпел поражение техническим нокаутом от бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе американца Дастина Порье. В первом раунде поединка ирландец сломал ногу и не смог продолжить бой.

Ранее Шлеменко выразил мнение, что увлечение виски негативно повлияло на карьеру Макгрегора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить