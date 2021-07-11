Шлеменко считает, что увлечение виски негативно повлияло на карьеру Макгрегора

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказал мнение о развитии карьеры экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора.
Шлеменко считает, что увлечение виски негативно повлияло на карьеру Макгрегора
  • Reuters

«Макгрегор отлично держался, молодец. Не кричал и не бился. По-мужски себя вёл. Перелом со смещением — очень серьёзная травма, нога будет болеть у него ещё очень долго. Если посмотреть с точки зрения кармы, то я скажу следующее. Пускай не все меня поддержат, но думающие люди поймут. Когда был расцвет Конора Макгрегора? До его увлечения виски. Как только он перешёл на это, результат сильно изменился. Да, он заработал миллионы, сделав это не в боях. Еще про карму можно вспоминать, если посмотреть, какую ногу он сломал. Он ведь именно левой всех пытается ударить на взвешивании. Тоже можно сказать — карма», — цитирует Шлеменко Sport24.

В последних четырёх поединках в смешанных единоборствах ирландец трижды проиграл. Один раз россиянину Хабибу Нурмагомедову и дважды — американцу Дастину Порье.

Ранее Шлеменко объяснил, как Макгрегор получил травму в бою с Порье.

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