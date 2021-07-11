Шлеменко объяснил, как Макгрегор получил травму в бою с Порье

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал результат поединка между экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конором Макгрегором и Дастином Порье на турнире UFC 264.

«До боя я думал, что Порье выиграет — ранним нокаутом или решением. Но то, что получилось... Это какая-то чёрная полоса Конора. Можно как угодно к нему относиться, но здесь могу только пожелать поскорее выздороветь. Такого врагу не пожелаешь. Ребята, подумайте, стоит ли бить лоу-кики. Сама по себе нога так не должна ломаться, когда на ней просто вкручиваешься. Думаю, вот что случилось: Макгрегор ударил сам, сломал ногу, однако перелом был без смещения, он и не заметил его в пылу борьбы. А затем он напряг эту ногу, произошло смещение, а вместе с ним и страшный перелом. Лодыжка просто повисла на коже. Это очень страшно. Теперь нужно делать операцию, ставить аппараты», — цитирует Шлеменко Sport24.

Макгрегор сломал ногу в первом раунде боя и покинул октагон на носилках. Победу техническим нокаутом одержал Порье.

Ранее врач высказался о травме Макгрегора.