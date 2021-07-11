Бой Макгрегора и Порье станет вторым в истории UFC по количеству проданных трансляций

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Президент UFC Дана Уайт рассказал о выручке за турнир UFC 264 в Лас-Вегасе, главным событием которого стал бой ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.
Бой Макгрегора и Порье станет вторым в истории UFC по количеству проданных трансляций
  • Reuters

«Уайт сказал, что турнир UFC 264 продал 1,2 млн трансляций к 20:00. По его оценкам, общее количество продаж составляет от 1,7 млн до 1,8 млн», — написал журналист Кевин Айоле в своём Twitter.

Напомним, что самым продаваемым в истории UFC стал бой Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2018 году, на который было продано 2,4 млн трансляций.

Ранее сообщалось, что Макгрегор уступил Порье на UFC 264, сломав ногу в конце первого раунда.

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