Уайт прокомментировал поражение Макгрегора от Порье на UFC 264

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Дастина Порье в главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе.

«Это второй перелом ноги у Макгрегора за последние три поединка. Это плохо. Никто не хочет видеть такое завершение боя. Я смог поговорить с Конором лишь тогда, когда был в октагоне», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.

Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.