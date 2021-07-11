Уайт прокомментировал поражение Макгрегора от Порье на UFC 264
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«Это второй перелом ноги у Макгрегора за последние три поединка. Это плохо. Никто не хочет видеть такое завершение боя. Я смог поговорить с Конором лишь тогда, когда был в октагоне», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира.
Бой был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье.
Ранее сообщалось, что Макгрегора унесли на носилках после боя с Порье.