В «Спартаке» прокомментировали слухи о расследовании по делу Промеса

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию нидерландских СМИ о том, что прокуратура Нидерландов намерена привлечь к уголовной ответственности нападающего красно-белых Квинси Промеса.
В «Спартаке» прокомментировали слухи о расследовании по делу Промеса
  • Reuters

«Из источника не следует, что прокуратура намерена его привлечь к чему-то. Там всего лишь написано, что прокуратура обязана провести расследование. Вот и всё. Мы только по результатам этого расследования можем что-то обсуждать, пока говорить нечего. Новость высосана из пальца. Квинси сейчас уже вернулся в расположение «Спартака», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В конце 2020 года появилась информация, что во время вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений. Пострадавший обратился в полицию, расследование привело к аресту футболиста, которого позже освободили.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к уголовной ответственности.

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