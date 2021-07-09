NH Nieuws: прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к уголовной ответственности

Прокуратура Нидерландов хочет привлечь к уголовной ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нанесении ножевых ранений.

Об этом сообщает NH Nieuws.

Промес отрицает свою причастность к инциденту, а адвокат игрока намерен отправить запрос на дополнительное расследование. В случае удовлетворения запроса прокуратура сможет вынести вердикт по делу Промеса после этого расследования.

В конце 2020 года появилась информация, что во время вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений. Пострадавший обратился в полицию, после чего расследование привело к аресту футболиста, которого позже освободили.

Ранее сообщалось, что Промес вернулся в расположение «Спартака» после выступления на Евро-2020.