NH Nieuws: прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к уголовной ответственности
- Reuters
Об этом сообщает NH Nieuws.
Промес отрицает свою причастность к инциденту, а адвокат игрока намерен отправить запрос на дополнительное расследование. В случае удовлетворения запроса прокуратура сможет вынести вердикт по делу Промеса после этого расследования.
В конце 2020 года появилась информация, что во время вечеринки Промес поссорился с членом семьи и якобы нанёс ему несколько ножевых ранений. Пострадавший обратился в полицию, после чего расследование привело к аресту футболиста, которого позже освободили.
Ранее сообщалось, что Промес вернулся в расположение «Спартака» после выступления на Евро-2020.