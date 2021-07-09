Чалов: играю на таком уровне благодаря Гончаренко

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов ответил на вопрос, почему у главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко не получилось в московском клубе.
Чалов: играю на таком уровне благодаря Гончаренко
  • РИА Новости

«Думаю, это больше вопрос к Виктору Михайловичу. У меня нет объяснения. Мы всё делали, как обычно: готовились, разбирали соперников. Наверное, это какая-то череда ошибок, которая привела к таким последствиям», — цитирует Чалова «Чемпионат».

Нападающий отметил, что Гончаренко очень многое в него вложил.

«Играю на таком уровне благодаря Гончаренко. После отставки позвонил ему, мы попрощались на хорошей ноте. Сейчас держим связь, Виктор Михайлович может написать, поздравить с голом. Но только не с голом «Краснодару», — сказал он.

Ранее Чалов назвал провальными результаты ЦСКА в прошлом сезоне.

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