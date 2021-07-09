Порье напомнил Макгрегору о нокауте во втором поединке

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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье поделился ожиданиями перед боем с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 264.
Порье напомнил Макгрегору о нокауте во втором поединке
  • Reuters

«Почему Конор сейчас несёт эту чушь? Потому что в прошлом поединке его вырубили, чёрт возьми. Макгрегор быстр? Макгрегор спит», — цитирует Порье MMA Fighting в Twitter.

В этот момент американца прервал Макгрегор: «В последний раз, когда мы были здесь, ты сказал, что пояс значит для тебя всё, но ты снова здесь. Ты фейк».

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее сообщалось, что Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем.

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