Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем

После пресс-конференции к бою ирландского бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора с американцам Дастином Порье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 264 состоялась и битва взглядов.

Порье вёл себя спокойно и что-то говорил ирландцу. А Макгрегор провоцировал соперника, и попытался ударить его ногой. Ситуацию контролировал президент UFC Дана Уайт.

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Макгрегор записал голосовой твит в адрес Порье.

Смотрите битву взглядов между Макгрегором и Порье на Sportrecs.ru