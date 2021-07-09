Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем
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Порье вёл себя спокойно и что-то говорил ирландцу. А Макгрегор провоцировал соперника, и попытался ударить его ногой. Ситуацию контролировал президент UFC Дана Уайт.
Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.
Ранее Макгрегор записал голосовой твит в адрес Порье.
Смотрите битву взглядов между Макгрегором и Порье на Sportrecs.ru