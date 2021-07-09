Макгрегор — Порье: в воскресенье тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье поделился ожиданиями перед боем с ирландцем Конором Макгрегором на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 264.

«Моя задача остаётся прежней. Я вижу перед собой человека, которого победил, и знаю, что могу сделать это снова. Я знал, что трилогия неизбежна, и готовился к этому поединку с тех пор, как закончился последний», — цитирует Порье MMA Fighting в Twitter.

В этот момент американца прервал Макгрегор: «В воскресенье тебя будут выгуливать, как собаку, в этом восьмиугольнике, глупая деревенщина».

Третий бой Макгрегор — Порье состоится 11 июля. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем.