Макгрегор: Нурмагомедов ничего не дал спорту — он убежал, как крыса!

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор поделился мнением о россиянине Хабибе Нурмагомедове.

«Если честно, даже не думаю о Хабиб. Нурмагомедов ничего не дал спорту — он убежал, как крыса!» — сказал Макгрегор в интервью на YouTube-канале BT Sport.

Нурмагомедов завершил карьеру после поединка с американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошёл 24 октября 2020 года.

11 июля состоится третий бой Макгрегор — Порье на турнире UFC 256. Первый поединок проводился 28 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. Во второй встрече, состоявшейся 23 января 2021 года, победу нокаутом одержал американец.

Ранее Макгрегор попытался ударить Порье на битве взглядов перед третьим боем.