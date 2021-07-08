СМИ: Дос Аньос стал резервистом на бой Макгрегора и Порье

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос стал резервным бойцом главного поединка UFC 264 между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Об этом сообщает MMA Fighting.

Третий поединок Макгрегора и Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится 11 июля.

36-летний дос Аньос свой последний на данный момент поединок провёл в ноябре 2020 года, решением судей взяв верх над Полом Фельдером. В общей сложности в его активе 30 побед и 13 поражений за профессиональную карьеру.

Ранее глава UFC допустил, что Макгрегор получит шанс на титульный бой в случае победы над Порье.