СМИ: Дос Аньос стал резервистом на бой Макгрегора и Порье
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Об этом сообщает MMA Fighting.
Третий поединок Макгрегора и Порье возглавит кард турнира UFC 264, который состоится 11 июля.
36-летний дос Аньос свой последний на данный момент поединок провёл в ноябре 2020 года, решением судей взяв верх над Полом Фельдером. В общей сложности в его активе 30 побед и 13 поражений за профессиональную карьеру.
Ранее глава UFC допустил, что Макгрегор получит шанс на титульный бой в случае победы над Порье.