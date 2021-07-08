Бетербиев назвал Кадырова старшим братом для многих спортсменов

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Чемпион мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объяснил, почему стал на защиту Рамзана Кадырова, когда глава Чеченской Республики назвал проектом UFC бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
Бетербиев назвал Кадырова старшим братом для многих спортсменов
  • © Страница Артура Бетербиева
  • Instagram

«Я был в это время в Монреале. Там такая непонятка пошла в социальных сетях. Рамзан Ахматович, так сказать, для всех спортсменов — дагестанцев, чеченцев, ингушей и даже русских, взять того же Александра Емельяненко, — он как старший брат. А когда старший брат говорит, ругает тебя или что-то сказал, ты ведь не обсуждаешь это? К примеру, у нас не принято это обсуждать. Осуждать это, не то чтобы обсуждать. Потому я сказал то, что сказал, а именно то, что ничего в словах Кадырова не было. Он сказал своё мнение, высказался. Вот и всё», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл в мае в своём Instagram прямой эфир, в котором обвинил Хабиба Нурмагомедова в том, что тот не выступал под флагом России.

Ранее сообщалось, что Бетербиев назвал имя потенциального соперника.

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