Бетербиев назвал Кадырова старшим братом для многих спортсменов
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«Я был в это время в Монреале. Там такая непонятка пошла в социальных сетях. Рамзан Ахматович, так сказать, для всех спортсменов — дагестанцев, чеченцев, ингушей и даже русских, взять того же Александра Емельяненко, — он как старший брат. А когда старший брат говорит, ругает тебя или что-то сказал, ты ведь не обсуждаешь это? К примеру, у нас не принято это обсуждать. Осуждать это, не то чтобы обсуждать. Потому я сказал то, что сказал, а именно то, что ничего в словах Кадырова не было. Он сказал своё мнение, высказался. Вот и всё», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-Экспрессу».
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл в мае в своём Instagram прямой эфир, в котором обвинил Хабиба Нурмагомедова в том, что тот не выступал под флагом России.
Ранее сообщалось, что Бетербиев назвал имя потенциального соперника.