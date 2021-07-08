Бетербиев назвал Кадырова старшим братом для многих спортсменов

Чемпион мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объяснил, почему стал на защиту Рамзана Кадырова, когда глава Чеченской Республики назвал проектом UFC бывшего чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

«Я был в это время в Монреале. Там такая непонятка пошла в социальных сетях. Рамзан Ахматович, так сказать, для всех спортсменов — дагестанцев, чеченцев, ингушей и даже русских, взять того же Александра Емельяненко, — он как старший брат. А когда старший брат говорит, ругает тебя или что-то сказал, ты ведь не обсуждаешь это? К примеру, у нас не принято это обсуждать. Осуждать это, не то чтобы обсуждать. Потому я сказал то, что сказал, а именно то, что ничего в словах Кадырова не было. Он сказал своё мнение, высказался. Вот и всё», — сказал Бетербиев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провёл в мае в своём Instagram прямой эфир, в котором обвинил Хабиба Нурмагомедова в том, что тот не выступал под флагом России.

Ранее сообщалось, что Бетербиев назвал имя потенциального соперника.