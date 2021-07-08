Бетербиев назвал имя потенциального соперника

Чемпион мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что его следующим соперником может стать американец Джо Смит.

«Есть информация по новому оппоненту. Разговоры идут, но пока что мне контракт не прислали, но, вероятно, моим следующим соперником будет Джо Смит. Это хороший и опытный боксёр, и я буду готовиться к нему, как к любому хорошему сопернику, с кем я раньше встречался», — сказал Бетербиев «Спорт-Экспрессу».

В марте в Москве россиянин победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде. На счету 36-летнего Бетербиева 16 побед и ноль поражений. У Смита 27 побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге WBC.

Ранее в сети появилось видео нокаута Тима Цзю в бою со Спарком.