Бетербиев назвал имя потенциального соперника
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«Есть информация по новому оппоненту. Разговоры идут, но пока что мне контракт не прислали, но, вероятно, моим следующим соперником будет Джо Смит. Это хороший и опытный боксёр, и я буду готовиться к нему, как к любому хорошему сопернику, с кем я раньше встречался», — сказал Бетербиев «Спорт-Экспрессу».
В марте в Москве россиянин победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде. На счету 36-летнего Бетербиева 16 побед и ноль поражений. У Смита 27 побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге WBC.
Ранее в сети появилось видео нокаута Тима Цзю в бою со Спарком.