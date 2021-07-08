Бетербиев назвал имя потенциального соперника

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Чемпион мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев заявил, что его следующим соперником может стать американец Джо Смит.
Бетербиев назвал имя потенциального соперника
  • © Instagram Артура Бетербиева

«Есть информация по новому оппоненту. Разговоры идут, но пока что мне контракт не прислали, но, вероятно, моим следующим соперником будет Джо Смит. Это хороший и опытный боксёр, и я буду готовиться к нему, как к любому хорошему сопернику, с кем я раньше встречался», — сказал Бетербиев «Спорт-Экспрессу».

В марте в Москве россиянин победил немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в десятом раунде. На счету 36-летнего Бетербиева 16 побед и ноль поражений. У Смита 27 побед и три поражения, он занимает третье место в рейтинге WBC.

Ранее в сети появилось видео нокаута Тима Цзю в бою со Спарком.

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