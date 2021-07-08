ФХР поздравила Василевского, Сергачёва и Кучерова с победой в Кубке Стэнли

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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила вратаря Андрея Василевского, защитника Михаила Сергачёва и нападающего Никиту Кучерова с победой в Кубке Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
ФХР поздравила Василевского, Сергачёва и Кучерова с победой в Кубке Стэнли
  • Reuters

«Поздравляем игроков сборной — Василевского, Сергачёва и Кучерова — второй год подряд выигравших Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»!» — написала пресс-служба ФХР в Twitter.

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа» одержал победу над «Монреаль Канадиенс».

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в игре забросил Росс Колтон.

Ранее сообщалось, что Василевский, Сергачёв и Кучеров стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

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