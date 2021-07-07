Источник: парагвайский футболист Бальбуэна перейдёт в «Динамо»

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Защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна станет игроком московского футбольного клуба «Динамо».
Источник: парагвайский футболист Бальбуэна перейдёт в «Динамо»
  • Reuters

Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter, все детали сделки уже согласованы, а о переходе будет объявлено в ближайшее время. 

В начале июня Бальбуэна на правах свободного агента покинул лондонский «Вест Хэм», за который выступал с 2018 года.

В минувшем сезоне он провёл 18 матчей за английскую команду и забил один мяч. 

Ранее сообщалось, что в «Динамо» опровергли слухи о причинах несостоявшегося перехода Бакаева из «Спартака».

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