Источник: парагвайский футболист Бальбуэна перейдёт в «Динамо»

Защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна станет игроком московского футбольного клуба «Динамо».

Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур в Twitter, все детали сделки уже согласованы, а о переходе будет объявлено в ближайшее время.

В начале июня Бальбуэна на правах свободного агента покинул лондонский «Вест Хэм», за который выступал с 2018 года.

В минувшем сезоне он провёл 18 матчей за английскую команду и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» опровергли слухи о причинах несостоявшегося перехода Бакаева из «Спартака».