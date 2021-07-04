В «Динамо» опровергли слухи о причинах несостоявшегося перехода Бакаева из «Спартака»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров опроверг информацию о том, что переговоры о возможном переходе в команду полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева вели агенты, которые предлагали часть трансферной суммы пустить в обход клуба.

«Мы предпочитаем вести переговоры по трансферам напрямую с клубами, без посредников. Так было и со «Спартаком». Зимой мы сделали им предложение по переходу Бакаева. Тогда «Динамо» и «Спартак» не договорились по условиям. На этом история закончилась», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне он провёл за красно-белых 26 матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что грузинский футболист «Спартака» Николоз Кутателадзе получил российское гражданство.