Источник: Цорн станет техническим директором «Локомотива»
- © ФК «Спартак»
Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале, Цорн уже контактирует с главным тренером команды Марко Николичем.
Отмечается, что 34-летний функционер будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. При этом у гендиректора клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия по спортивной составляющей работы «Локомотива», так как основные решения будут принимать именно Цорн и Ральф Рангник, занявший пост руководителя клуба по спорту и развитию.
Цорн работал в «Спартаке» с 2019 по 2020 год.
Ранее сообщалось, что Ведран Чорлука официально вошёл в тренерский штаб «Локомотива».