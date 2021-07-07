Источник: Цорн станет техническим директором «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн будет назначен техническим директором столичного «Локомотива».
Источник: Цорн станет техническим директором «Локомотива»
  • © ФК «Спартак»

Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале, Цорн уже контактирует с главным тренером команды Марко Николичем.

Отмечается, что 34-летний функционер будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. При этом у гендиректора клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия по спортивной составляющей работы «Локомотива», так как основные решения будут принимать именно Цорн и Ральф Рангник, занявший пост руководителя клуба по спорту и развитию.

Цорн работал в «Спартаке» с 2019 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что Ведран Чорлука официально вошёл в тренерский штаб «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить