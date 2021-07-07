Источник: Цорн станет техническим директором «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн будет назначен техническим директором столичного «Локомотива».

Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале, Цорн уже контактирует с главным тренером команды Марко Николичем.

Отмечается, что 34-летний функционер будет отвечать за переговоры при совершении трансферов. При этом у гендиректора клуба Владимира Леонченко будут минимальные полномочия по спортивной составляющей работы «Локомотива», так как основные решения будут принимать именно Цорн и Ральф Рангник, занявший пост руководителя клуба по спорту и развитию.

Цорн работал в «Спартаке» с 2019 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что Ведран Чорлука официально вошёл в тренерский штаб «Локомотива».