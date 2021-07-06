Чорлука официально вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

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Московский «Локомотив» подтвердил, что экс-защитник команды Ведран Чорлука пополнил тренерский штаб Марко Николича.
Чорлука официально вошёл в тренерский штаб «Локомотива»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. 6 июля хорват прибыл на сборы в Бад-Вальтерсдорфе и был представлен футболистам в новом амплуа. 

В конце марта 2021 года Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». После завершения сезона он сообщил об окончании футбольной карьеры. В сезоне-2020/21 опытный защитник провёл 22 матча в Российской премьер-лиге и отдал две результативные передачи. 

Ранее экс-президент «Локомотива» раскритиковал назначение Рангника в систему клуба.

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