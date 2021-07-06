Чорлука официально вошёл в тренерский штаб «Локомотива»

Московский «Локомотив» подтвердил, что экс-защитник команды Ведран Чорлука пополнил тренерский штаб Марко Николича.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников. 6 июля хорват прибыл на сборы в Бад-Вальтерсдорфе и был представлен футболистам в новом амплуа.

В конце марта 2021 года Чорлука объявил об уходе из «Локомотива». После завершения сезона он сообщил об окончании футбольной карьеры. В сезоне-2020/21 опытный защитник провёл 22 матча в Российской премьер-лиге и отдал две результативные передачи.

Ранее экс-президент «Локомотива» раскритиковал назначение Рангника в систему клуба.