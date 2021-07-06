Экс-президент «Локомотива» раскритиковал назначение Рангника в систему клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о назначении известного немецкого специалиста Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию железнодорожников.

«Это вообще-то работа генерального директора. И что этот специалист будет делать в клубе? Он русский язык знает? Я этого не пойму. Это такая дурость несусветная! Или это бессмысленная трата средств, или же заблуждение молодых специалистов, которые пришли в «Локомотив». Подобных проектов у нас в футболе была сотня. Кого только «Спартак» не приводил, «Зенит» тоже задыхался от этих иностранных специалистов, а в «Локомотиве» были австрийцы. Все эти проекты провалились, потому что эти люди не знают ни русского футбола, ни русской души. Это просто глупость, о которой говорить не хочется. Все эти люди — они для пиара, приходят сюда для зарабатывания денег. Приходят, чтобы насаживать что-то своё, что нам никак не подойдёт. Он не сделает ничего — ни через год, ни через да, ни через три», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

Также бывший президент клуба добавил, что футбол в России могут развить только отечественные специалисты.

«Чтобы в России развить футбол, необходимы десятилетия — а начинать нужно с детского футбола, с семьи, с традиций, которые были в Советском Союзе. Вытащить могут только русские специалисты и русские люди, живущие здесь», — добавил Наумов.

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Локомотив» занял третье место и завоевал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива».