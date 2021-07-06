Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива»
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт клуба. Опытный специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также функционирование вертикали клубных команд, академии и подготовки молодых кадров. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.
Последним местом работы немца был «РБ Лейпциг», в котором он работал главным тренером и советником по спортивным вопросам.
Ранее Смородская высказалась против работы Рангника и Цорна с «Локомотивом».