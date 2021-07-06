Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива»

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» объявил о назначении бывшего главного тренера немецкого «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост руководителя клуба по спорту и развитию.
Рангник занял пост руководителя по спорту и развитию «Локомотива»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Опытный специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также функционирование вертикали клубных команд, академии и подготовки молодых кадров. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.

Последним местом работы немца был «РБ Лейпциг», в котором он работал главным тренером и советником по спортивным вопросам.

Ранее Смородская высказалась против работы Рангника и Цорна с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить