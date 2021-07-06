Смородская высказалась против работы Рангника и Цорна с «Локомотивом»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что компания известного немецкого специалиста Ральфа Рангника будет консультировать железнодорожников, а бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн займёт должность в клубе.

«Благо ли это для «Локомотива»? Нет, это не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я выступаю против их прихода? Есть много причин, которые я не хотела бы озвучивать на широкую аудиторию», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.

С мая 2019-го по июль 2020 года Цорн занимал пост генерального директора «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов.

Ранее сообщалось, что Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива».