Смородская высказалась против работы Рангника и Цорна с «Локомотивом»

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что компания известного немецкого специалиста Ральфа Рангника будет консультировать железнодорожников, а бывший гендиректор «Спартака» Томас Цорн займёт должность в клубе.
Смородская высказалась против работы Рангника и Цорна с «Локомотивом»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Благо ли это для «Локомотива»? Нет, это не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я выступаю против их прихода? Есть много причин, которые я не хотела бы озвучивать на широкую аудиторию», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.

С мая 2019-го по июль 2020 года Цорн занимал пост генерального директора «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов.

Ранее сообщалось, что Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива».

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