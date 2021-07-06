Смородская высказалась против работы Рангника и Цорна с «Локомотивом»
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«Благо ли это для «Локомотива»? Нет, это не благо. Муть голубая, а не идея. Почему я выступаю против их прихода? Есть много причин, которые я не хотела бы озвучивать на широкую аудиторию», — цитирует «РБ Спорт» слова Смородской.
С мая 2019-го по июль 2020 года Цорн занимал пост генерального директора «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов.
Ранее сообщалось, что Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива».