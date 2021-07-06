Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива»
- Reuters
«Я открываю свою консалтинговую фирму, которая будет заниматься выстраиванием работы клубов. «Локомотив» обратился ко мне несколько месяцев назад. Я проанализировал спортивную составляющую, и на эту тему была презентация в Москве», — цитирует Рангника Sportbuzzer со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Последним местом работы специалиста был футбольный клуб «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.
Ранее сообщалось, что Рангник и Цорн войдут в структуру «Локомотива».