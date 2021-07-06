Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива»

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Немецкий специалист Ральф Рангник заявил, что его новая консалтинговая фирма будет консультировать московский «Локомотив».
Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива»
  • Reuters

«Я открываю свою консалтинговую фирму, которая будет заниматься выстраиванием работы клубов. «Локомотив» обратился ко мне несколько месяцев назад. Я проанализировал спортивную составляющую, и на эту тему была презентация в Москве», — цитирует Рангника Sportbuzzer со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Последним местом работы специалиста был футбольный клуб «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

Ранее сообщалось, что Рангник и Цорн войдут в структуру «Локомотива».

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