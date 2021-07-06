Рангник не войдёт в состав руководства «Локомотива»

Немецкий специалист Ральф Рангник заявил, что его новая консалтинговая фирма будет консультировать московский «Локомотив».

«Я открываю свою консалтинговую фирму, которая будет заниматься выстраиванием работы клубов. «Локомотив» обратился ко мне несколько месяцев назад. Я проанализировал спортивную составляющую, и на эту тему была презентация в Москве», — цитирует Рангника Sportbuzzer со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Последним местом работы специалиста был футбольный клуб «РБ Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

Ранее сообщалось, что Рангник и Цорн войдут в структуру «Локомотива».