Источник: Цорн и Рангник войдут в структуру «Локомотива»
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Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, функционеры подпишут трудовые договоры с железнодорожниками в ближайшие дни. С Рангником на сборы «Локомотива» в Австрии прибыли ещё пятеро его специалистов.
С мая 2019 года по июль 2020-го Цорн занимал пост генерального директора «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов.
Ранее Салихова назвала Газизова худшим гендиректором «Спартака».