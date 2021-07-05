Источник: Цорн и Рангник войдут в структуру «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн войдёт в команду нового спортивного директора столичного «Локомотива» Ральфа Рангника,

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, функционеры подпишут трудовые договоры с железнодорожниками в ближайшие дни. С Рангником на сборы «Локомотива» в Австрии прибыли ещё пятеро его специалистов.

С мая 2019 года по июль 2020-го Цорн занимал пост генерального директора «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов.

Ранее Салихова назвала Газизова худшим гендиректором «Спартака».