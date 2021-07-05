Источник: Цорн и Рангник войдут в структуру «Локомотива»

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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн войдёт в команду нового спортивного директора столичного «Локомотива» Ральфа Рангника,
Источник: Цорн и Рангник войдут в структуру «Локомотива»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

Об этом сообщает Eurostavka. По информации источника, функционеры подпишут трудовые договоры с железнодорожниками в ближайшие дни. С Рангником на сборы «Локомотива» в Австрии прибыли ещё пятеро его специалистов. 

С мая 2019 года по июль 2020-го Цорн занимал пост генерального директора «Спартака». Затем на этой должности его сменил Шамиль Газизов.

Ранее Салихова назвала Газизова худшим гендиректором «Спартака».

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