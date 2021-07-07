В ЦСКА прокомментировали информацию о выплатах от «Аэрофлота»

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксёнов прокомментировал информацию о выплатах клубу от компании «Аэрофлот».

«Этого в принципе не может быть, так как «Аэрофлот» является нашим давним партнёром и официальным перевозчиком, они осуществляют перелёты команды по ходу сезона, поэтому о выплатах с их стороны речи просто быть не может», — цитирует Аксёнова РИА Новости.

«Аэрофлот» сотрудничает с ЦСКА с 2009 года. До этого в сети появилась информация, что компания выплатила армейцам 200 млн рублей по спонсорскому контракту.

ЦСКА в минувшем сезоне занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее футболист ЦСКА Марио Фернандес рассказал о восстановлении после травмы на Евро-2020.