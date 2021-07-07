Газизов: нынешнему лимиту на легионеров надо дать время, хотя бы несколько лет

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Нынешнему лимиту надо дать время, хотя бы несколько лет. Нужно продолжать работать по системе «8 + 17», нельзя же каждый год прыгать с одного на другое. Нравится он кому-то, не нравится — всё равно надо дать время, посмотреть на его эффективность. Нет смысла дёргаться туда-сюда, мы так к лучшему варианту не придём. Этой модели нужно время, а потом уже стоит делать выводы», — приводит слова Газизова Sport24.

Он отметил, что постоянно менять число легионеров в заявке попросту несерьёзно.

«Неудовлетворительные результаты в еврокубках и на Евро — результат не одного дня, поменять всё сразу не получится, нужно время. А для этого надо уметь терпеть и ждать, спорт к этому и приучает», — добавил гендиректор «Уфы».

В настоящее время в Российской премьер-лиге действует лимит по схеме «8 + 17», согласно которой в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Ранее сообщалось, что Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.