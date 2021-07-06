Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

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Министерство спорта России не будет требовать от Российского футбольного союза (РФС) или Российской премьер-лиги (РПЛ) ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.
Минспорта не будет настаивать на ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Решения по ужесточению лимита нет. Наоборот, в последнее время идёт крен в сторону его ослабления. В министерстве не будут против, если лимит в российском футболе ослабят или сделают более эффективным», — цитирует источник в Минспорте РБК.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что между Министерством спорта и РФС не существует разногласий по вопросу лимита.

«В ближайшие годы будет обсуждаться послабление или усовершенствование лимита. Может ужесточиться критерий отбора иностранных игроков по принципу заигранности за национальные команды», — сказал источник.

Напомним, что в РПЛ действует лимит по схеме «8 + 17», согласно которому в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных игроков. 

Ранее сообщалось, что сезон РПЛ начнётся без введения потолка зарплат.

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