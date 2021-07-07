Зеленский предложил Литве совместно с Украиной организовать Евробаскет

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на международной конференции в Вильнюсе, предложил Литве совместно принять один из следующих чемпионатов Европы по баскетболу.
Зеленский предложил Литве совместно с Украиной организовать Евробаскет
  • РИА Новости

«Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Эта инициатива будет хорошим примером, как вместе проводить такие события мирового масштаба», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Украина должна была принять Евробаскет-2015, но отказалась от турнира в связи с нестабильной обстановкой в стране. Тогда игры планировалось провести в Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске и Харькове.

Литва принимала чемпионат Европы 2011 года.

Ранее был определён состав всех групп баскетбольного турнира ОИ в Токио.

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