Зеленский предложил Литве совместно с Украиной организовать Евробаскет
- РИА Новости
«Хотел бы предложить идею совместной организации Украиной и Литвой следующих чемпионатов Европы по баскетболу. Эта инициатива будет хорошим примером, как вместе проводить такие события мирового масштаба», — приводит слова Зеленского ТАСС.
Украина должна была принять Евробаскет-2015, но отказалась от турнира в связи с нестабильной обстановкой в стране. Тогда игры планировалось провести в Киеве, Донецке, Львове, Одессе, Днепропетровске и Харькове.
Литва принимала чемпионат Европы 2011 года.
Ранее был определён состав всех групп баскетбольного турнира ОИ в Токио.